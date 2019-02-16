الطاهر السني ينفي وقوف الرئاسي ضد القوات المسلحة

طرابلس-العنوان

أكد الطاهر السني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي أن موقفهم لا يزال ثابتاً بشأن مكافحة الإرهاب، معتبراً أن مكافحة الإرهاب ليست حكراً على أحد ولا يتم لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال السني في تغريدة نشرها أمس الجمعة على حسابه على تويتر “أن كل ليبي سقط في مواجهة الإرهاب هو شهيد الوطن سواء كان من قوات الوفاق أو الجيش الليبي أو أي مسمى آخر”.

مؤكدا أن حكومة الوفاق لم ولن تقف يوماً ضد أي عمل يقضي على “داعش وأخواتها” شرقاً وغرباً شمالاً أو جنوباً، مضيفاً “هم متحدون لقتلنا فلنتحد لسحقهم”.

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