السراج يُجري جولة دبلوماسية مُكثفة في ميونخ

تقرير 218

في نشاط دبلوماسي مكثف؛ أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لقاءات عديدة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجاءت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، على رأس قائمة اللقاءات، وتناول الاجتماع عدداً من الملفات السياسية تصدرها المؤتمر الجامع، ثمّ الانتخابات، ولم يكن الجنوب بعيداً، فحضر النقاش عن الوضع الأمني فيه، وعن تأمين النفط.

وناقش لقاء السراج وموغيريني أيضاً القرار الأوروبي الأخير بإبقاء ليبيا في القائمة السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انتقده رئيس المجلس الرئاسي، فضلاً عن المطالبة برفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحلاته إلى المطارات الأوروبية.

وعقد السراج اجتماعاً آخر على هامش المؤتمر جمعه بمفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، بحث خلاله قضية الهجرة غير القانونية، إلى جانب ملفات الأمن والاقتصاد.

وجمعت قضية الناقلة الليبية بدر، رئيس المجلس الرئاسي برئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، الذي أشار إلى أن القضية في طريقها إلى الحل.

وقاد الملف الأمني السراج إلى اللقاء بالسكرتير العام للانتربول يورغن شتوك، ليتم الاتفاق على ربط قواعد المعلومات بين الجهاز الدولي والأجهزة الليبية المختصة.

لقاءات أشبه بجولة دبلوماسية اختصرها رئيس المجلس الرئاسي خلال زيارته إلى ميونيخ، ينتظر الليبيون أن تشكل نتائجها واقعا يدعم الاقتصاد والأمن، لا أن تكون صوراً أخرى لاجتماعات القاعات المغلقة.

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