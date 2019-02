“البريقة للنفط ” تعلن انطلاق القافلة السادسة إلى الجنوب غدا

المتوسط:

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استكمال الاستعدادات لانطلاق القافلة السادسة من مستودع مصراته إلى مستودع سبها النفطي يوم غدا الأحد .

وأكدت الشركة ، خلال بيان لها اليوم السبت ، ” أنّها ستقوم بنشر الكميات المنقولة بمجرد انطلاق القافلة، كما أنها ستواصل نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك بشكل يومي”.

ووجهت الشركة الشكر لكافة الجهات الأمنية بسبب تأمين مسار شاحنات الوقود حتى مستودع سبها النفطي .

ومن جانبه أكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة، ، ” لقد طرأ تحسن كبير على عمليات توزيع المحروقات بشكل عام على المواطنين وبمختلف المدن، كما أن مظاهر الازدحام والطوابير قد اختفت تقريبا في معظم المناطق مما يدل على الاستفادة من عمليات التوزيع داخل البلاد وقطع الطريق أمام تجار التهريب واستغلالهم لبيع المحروقات وتهريبه للخارج”.

وطالب كورة، كافّة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات.

