كتيبة ” فرسان جنزور ” تغلق الساحلي بعد مقتل أحد عناصرها برصاص مجهولين

ليبيا – أقدمت كتيبة ” فرسان جنزور ” التابعة لداخلية حكومة الوفاق على قفل الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية قبل قليل وذلك على خلفية مقتل أحد عناصرها .

وقال مصدر محلى من المنطقة الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس بأن مجهولين يستقلاون سيارة معتمة أمطروا القتيل الذي يدعى عماد عبدالجليل شعبان الملقب بـ ” الزبيطة ” ولاذو بالفرار .

وأضاف بأن العملية وقعت على تمام الساعة 11:30 صباحاً تقريبا ً قرب منزل القتيل فى جنزور الشرقية وتحديداً عند جزيرة دوران ” أبوصوفة ” الواقعة فى نطاق ذات المنطقة قرب عيادة السلام .

وأكد بأن قوات كتيبة ” فرسان جنزور ” أقفلت الطريق الساحلي مؤقتاً وسط حالة إحتقان بين عناصرها لمقتلهم رفيقهم فى الكتيبة رمياً بالرصاص دون أن تعرف هوية الفاعلين .

المرصد – خاص

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