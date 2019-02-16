هذه نتائج لقاء سلامة ولافروف

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة أطلع لافروف على آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا والخطوات التالية من خطة عمل الأمم المتحدة، واتفق الجانبان على ضرورة أن يكون هناك تمثيل شامل لجميع الليبيين في الملتقى الوطني وما يليه من استحقاقات.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة قال إنه بدأ التواصل مع الأطراف الليبية الفاعلة وعندما ينضج الحد الادنى من التفاهم بين الليبيين سيدعو إلى ملتقى وطني ثم سيحمله لمجلس الأمن لدعوته إلى تأييده، مضيفا أن فكرة الملتقى تقوم على أن هناك حاجة لتزمين المرحلة المقبلة حيث إن البعثة تتواصل مع مختلف الأطراف لهذا الشأن، مضيفا إذا حدث هذا التفاهم فمن المفيد إعلانه في ملتقى وطني يعبر عن تفاهم الليبيين على تنظيم الخلافات بينهم.

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