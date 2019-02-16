وفد من وزارة الصحة يبحث تسريع تقديم الخدمة الطبية بمختبرات التحاليل في طبرق

بحثت إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة بالحكومة المو قتة تسريع تقديم الخدمة الطبية بمصرف الدم بمركز طبرق الطبي.

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي إن الوزارة أرسلت وفدا لمتابعة سير العمل بالمختبرات الطبية ومصارف الدم بمركز طبرق الطبي وتقويم أي أخطاء بها.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه سيجري إعداد تقارير شاملة بحجم وتفاصيل المشاكل لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهامها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل ،وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية بمختبرات التحاليل.

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