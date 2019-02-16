الجهيناوي يتابع مع سيالة أوضاع التونسيين المختطفين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أن وزيرها، خميس الجهيناوي، تواصل مع وزير الخارجية، محمد سيالة؛ للتعجيل في الإفراج عن 14 عاملاً تونسياً اختطفوا في ليبيا وتأمين سلامتهم.

وقالت الخارجية التونسية في بيان صادر عنها، الجمعة، إنها تتابع وضع مواطنيها المخطتَفين، مشيرة إلى أن القنصلية العامة التونسية بطرابلس تواصل اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة؛ لإنهاء هذه الأزمة بشكل سريع.

وكان وزير الداخلية، فتحي باشاغا أصدر، الجمعة تعليماته بتشيكل خلية أزمة بقيادة مدراء الأمن في الزاوية الكبرى، وإعلان حالة الطوارئ في المديريات المعنية، وخوّلهم اتخاذ كافة التدابير العاجلة والاتصالات اللازمة؛ لضمان سلامة المخطوفين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

يذكر أن مجموعة مسلحة اعترضت، الخميس، حافلة تقل عددا من العاملين التونسيين في مصفاة الزاوية لتكرير النفط، ونقلتهم لجهة غير معلومة.

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