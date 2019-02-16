بالصور.. وزير اقتصاد الوفاق يفتتح خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن للإسمنت

افتتح وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور علي العيساوي، خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن للإسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويًا.

وأبدى الوزير امتنانه لإدارة وعمال الشركة على مجهوداتهم التي أثمرت عن استكمال وتشغيل الخط الثاني لمصنع الإسمنت بالتعاون مع جهود المجلس البلدي زليتن الذي وفر المناخ الجيد لاستكمال الشركة التركية لهذا المشروع الذي سيرتفع الطاقة الإجمالية لإنتاج الشركة الأهلية للإسمنت إلى 4.3 مليون طن سنويًا.

وعبر وزير الاقتصاد عن أمله في أن يكون هذا الافتتاح بداية النهوض بالتنمية الصناعية في البلاد وفي خلق فرص عمل للشباب.

حضر الحدث كل من عميد بلدية زليتن وعميد بلدية مصراتة وعميد بلدية مسلاتة، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب مصراتة ورئيس مجلس إدارة الشركة الصناعية القابضة.

وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور علي العيساوي يفتتح خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن للإسمنت. (اقتصاد الوفاق)

وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور علي العيساوي يفتتح خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن للإسمنت. (اقتصاد الوفاق)

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