إنطلاق قافلة المحروقات السادسة من مصراتة إلى الجنوب غداً

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن استكمال الاستعدادات لإنطلاق قافلة المحروقات السادسة من مستودع مصراتة باتجاه مستودع سبها النفطي غداً الأحد.

وأوضحت الشركة في بيان، أنّها ستقوم بنشر الكميات المنقولة بمجرد انطلاق القافلة، كما أنها ستواصل نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات القانونية، على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك بشكل يومي.

من جهته، أكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة عماد بن كورة، وجود تحسن كبير على عمليات توزيع المحروقات بشكل عام على المواطنين وبمختلف المدن، كما أن مظاهر الإزدحام والطوابير قد أختفت تقريباً في معظم المناطق، مما يدل على الاستفادة من عمليات التوزيع داخل البلاد، وقطع الطريق أمام تجار التهريب واستغلالهم لبيع المحروقات وتهريبه للخارج.

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