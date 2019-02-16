باشا آغا: عمليات الجيش في الجنوب جاءت لتخليص المنطقة من الجريمة المنظمة والليبيون سئموا ميليشيات طرابلس

طرابلس-العنوان

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشا آغا أن ما يجري من عمليات الجيش في الجنوب مقبولة من الناحية الوطنية لتخليص المنطقة من الجريمة المنظمة وإيقاف تهريب البشر والوقود ومحاربة إرهابيي داعش والقاعدة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر أدت دورها الوطني في الجنوب، آملا أن يكون هناك تعاون مع المجلس الرئاسي.

وأوضح باشا آغا في حوار عبر قناة الحرة الأمريكية، أمس الجمعة أن عدم استقرار ليبيا السياسي سيؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني، وهو مكلف لدول الجوار ودول البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف بأن باشا آغا الليبيين سئموا الميليشيات في العاصمة طرابلس ومواقفي ضدها لن تتغير ولو بقيت وحيداً مشيرا إلى أن وزارته تلقى الدعم الكامل من رئيس الحكومة فائز السراج.

وأوضح باشا آغا أن هناك مؤسسات أمنية تعرقل جهود وزارة الداخلية وحاولنا التفاهم معها، لكننا وصلنا إلى طريق مسدود لذلك لجئنا إلى مجلسي النواب والدولة لإيجاد حل معها بعد أن شرحنا لهم أهمية الأمن لكن دون جدوى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية