السراج يبحث مع مسؤول أوروبي الوضع الأمني والاقتصادي بليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمدينة ميونخ الألمانية المفوض بسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والملفين الأمني والاقتصادي إضافة لقضية الهجرة غير الشرعية واتفق الجانبان على ألا يقتصر التعامل مع المشكلة من منظور أمني فقط بل يجب العمل على إيجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة.

وقال المسؤول الأوروبي إن الأولوية الآن لم تعد لملف الهجرة بل للوضعين الاقتصادي والأمني في ليبيا.

من جانبه قدم السراج لمحة عن المستجدات السياسية، والتوتر الحاصل في الجنوب شارحا موقف المجلس الرئاسي والحكومة الذي كان حريصا على إيجاد أرضية مشتركة مع الجميع حتى تتمكن البلاد من العبور بسلام إلى الانتخابات.

واستعرض السراج ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنه يجري متابعة وتقييم البرنامج، موضحا أن ما تم هو خطوة ستتلوها قريبا خطوات تحتاج إلى شراكة حقيقية مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسات المالية والاقتصادية الأخرى مثمنا ما يقدمه الإتحاد الأوروبي من دعم لحكومة الوفاق الوطني.

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