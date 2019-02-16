السراج يطالب برفع اسم ليبيا من قائمة الدول عالية المخاطر

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بحضور وزير الخارجية محمد سيالة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج طالب خلال اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن برفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحلاته إلى المطارات الأوروبية، وتم الاتفاق على متابعة هذا الامر من خلال سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

وتطرق الاجتماع إلى إجراء أوروبي اتخذ مؤخرا بوضع اسم ليبيا على القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث طالب السراج بإزالة اسم ليبيا من القائمة، وقال إنه كان من الأجدر التواصل مع حكومة الوفاق والبحث والتدقيق قبل اتخاذ هكذا قرار.

وأضاف بأن وفد مالي واقتصادي سيبحث هذا الموضوع مع المسؤولين الأوربيين في بروكسل، لتوضيح مدى امتثال ليبيــا لكافة مُتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.

وأكد السراج على أهمية المؤتمر الوطني الجامع الذي يمهد لانتخابات تجرى بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية اللازمة، مجددا دعم حكومة الوفاق الوطني لجهود سلامة لإنجاح المسار الديمقراطي.

من جانبها جددت موغريني دعم الاتحاد الأوروبي لخطة المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة وما يقوم به من جهد لعقد المؤتمر الوطني الجامع وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكدت موغريني دعمها الكامل لموقف حكومة الوفاق تجاه التطورات الأخيرة في الجنوب الليبي، مؤكدة أن حقول النفط يجب أن تكون تحت سلطة وإشراف مباشر من حكومة الوفاق الوطني وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

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