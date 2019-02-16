باشاغا يبحث مع مسؤول بـ«الأمن الوطني» الأميركية أمن الحدود ووثائق السفر

بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مع الوزير المساعد بوزارة الأمن الوطني الأميركية، مسألة أمن الحدود ووثائق السفر وكيفية التعامل معها محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال استخدام التقنية الحديثة.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير باشاغا إلى الولايات المتحدة، حيث ناقش في هذا الاجتماع عدة مسائل ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، إن الجانب الأميركي ثمن الجهود التي تبذل من قبل وزير الداخلية من أجل إصلاح وتطوير وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة حتى تواكب التطورات العلمية والتقنية في مجالات التدريب المختلفة.

وكان باشاغا اجتنع أمس، مع مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، في «إطار التعاون في المجال الأمني بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية».

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن المجتمعين ناقشوا «بعض المسائل المتعلقة بالتدريب».

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