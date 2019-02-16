اجتماع أمني لبحث تأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة فبراير

عقدت إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إجتماعاً أمنياً لتأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة فبراير.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم، حضره مندوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في هذه الخطة، تم خلاله مناقشة سبل التعاون وإنجاح سير عمل الخطة الأمنية.

من جهته، وجه مشرف عام الخطة الأمنية عميد رمضان برباش، الجميع على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لإنجاح مستهدفات هذه الخطة، ولضمان قيام هذه الاحتفالات في جو يسوده الأمن والأمان.

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