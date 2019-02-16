صحة الوفاق: نعمل على توطين علاج الفشل الكلوي

تفقد وكيل عام وزارة صحة الوفاق محمد هيثم مستشفى طرابلس الجامعي الطبي للاطلاع على المشاريع المنفذة والأقسام المستحدثة في المستشفى.

وأشار هيثم خلال جولته التفقدية إلى أن هذه المشاريع والأقسام سترفع من قدرة المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وتسهم في استعادة ثقتهم بالقطاع الطبي العام كاشفا في الوقت ذاته عن تجهيز قسم غسيل الكلى بمعدات حديثة وافتتاحه مبدئيا بسعة 20 كرسيّا وتحويله من وحدة صغيرة إلى قسم لإنهاء معاناة مرضى الفشل الكلوي.

وشدد هيثم على وجوب استكمال الترتيبات لافتتاح قسم الأشعة العلاجية والتشخيصية بقسم الأورام والأقسام الأخرى بأسرع وقت ممكن بالتزامن مع إكمال مشروع مماثل في المعهد القومي للأورام بهدف توطين العلاج وإنهاء ما يعانيه المرضى في سبيل الحصول عليه في الخارج.

وعبر هيثم عن دعم وزارة صحة الوفاق لقسم جراحة القلب لاسيما بعد نجاح الأخير بنجاح أول عمليات القلب المفتوح للكبار بعد توقف دام لأكثر من 4 أعوام فيما بيّن مدير عام المستشفى نبيل العجيلي الاتفاق على فتح قسم خاص بعمليات القلب.

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