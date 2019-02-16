مصدر من الشرارة يؤكد وجود كنة داخل الحقل

أكد مصدر مسؤول في حقل الشرارة، السبت، وجود آمر المنطقة

العسكرية سبها الفريق ركن علي كنة داخل حقل الشرارة النفطي.

وقال المصدر الذي

فضل عدم ذكر اسمه في تصريح للرائد، إن الكتيبة 30 التابعة لحرس المنشآت النفطية لا

زالت هي من تؤمن الحقل، نافيا حدوث أي خروقات أمنية، أو تعرض مرافق الحقل للعبث والسرقة.

وأشار المصدر إلى أن العاملين بالحقل من العناصر المحلية

موجودون داخل الحقل ولم يطالبوا بإجلائهم؛ بسبب مخاوف من التوتر الأمني هناك، موضحا

أن العناصر الأجنبية غادرت الحقل عند إغلاقه في المرة الأولى.

يذكر أن حقل الشرارة النفطي لا يزال مغلقا بقرار من المؤسسة

الوطنية للنفط التي رفضت إعادة تشغيله إلا بعد ضمان سلامة العاملين به.

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