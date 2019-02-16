السني: مكافحة الإرهاب ليست حكرا على أحد

أكد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني أن مكافحة الإرهاب ليست حكرا على أحد.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “كفى مزايدات، موقفنا لازال ثابتا، مكافحة الإرهاب للوطن وليست حكرا على أحد ولا لمكاسب سياسية”.

وأضاف السني أن شهداء الوطن سواء كانوا من قوات الوفاق أو الجيش الليبي أو أي مسمى يحلو لك هم ليبيون، لم ولن نقف يوماً ضد أي عمل يقضي على داعش وأخواتها، شرقا غربا شمالا أو جنوبا” وأردف “هم متحدون لقتلنا فلنتحد لسحقهم”.

كفى مزايدات،موقفنا لازال ثابتا،مكافحة الإرهاب للوطن وليست حكرا على أحد ولا لمكاسب سياسية. شهداء الوطن سواء كانوا من قوات الوفاق أو الجيش الليبي أو أي مسمى يحلو لك!هم ليبيون، لم ولن نقف يوماً ضد أي عمل يقضي على داعش وأخواتها،شرقا غربا شمالا أو جنوبا! هم متحدون لقتلنا فلنتحد لسحقهم — Taher EL-Sonni (@TaherSonni) February 15, 2019

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