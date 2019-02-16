اخبار ليبيا الان

السني: مكافحة الإرهاب ليست حكرا على أحد

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني أن مكافحة الإرهاب ليست حكرا على أحد.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “كفى مزايدات، موقفنا لازال ثابتا، مكافحة الإرهاب للوطن وليست حكرا على أحد ولا لمكاسب سياسية”.

وأضاف السني أن شهداء الوطن سواء كانوا من قوات الوفاق أو الجيش الليبي أو أي مسمى يحلو لك هم ليبيون، لم ولن نقف يوماً ضد أي عمل يقضي على داعش وأخواتها، شرقا غربا شمالا أو جنوبا” وأردف “هم متحدون لقتلنا فلنتحد لسحقهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك