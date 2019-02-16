وزارة الخارجية التونسية تعلن عن خطف 14 عاملا تونسيا في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية تعرض 14 تونسيا يعملون قرب طرابلس في ليبيا للخطف الخميس، من قبل مجموعة مسلحة على مشارف مدينة الزاوية شمال غرب البلاد.

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