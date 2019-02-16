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وزارة الخارجية التونسية تعلن عن خطف 14 عاملا تونسيا في ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلنت وزارة الخارجية التونسية تعرض 14 تونسيا يعملون قرب طرابلس في ليبيا للخطف الخميس، من قبل مجموعة مسلحة على مشارف مدينة الزاوية شمال غرب البلاد.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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