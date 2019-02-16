على هامش قمة أديس أبابا.. إقامة ركن ليبيا أفريقيا 2019

أقامت ليبيا معرض “ركن” على هامش انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا جرى خلاله عرض لوحات توضيحية شملت أرقام وحقائق وخرائط أعدت باللغتين الانجليزية والفرنسية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الركن الذي سمي (ركن ليبيا أفريقيا 2019) يُقام لأول مرة وتقوم فكرته على حل المشاكل العالقة والمستعصية للأموال والاستثمارات الليبية في دول الاتحاد الافريقي والتوجه مباشرة نحو صناع القرار في الدول الإفريقية.

واستأثر الركن باهتمام الوفود الإعلامية من صحفيين وإذاعيين اطلعوا على مشمولات الركن وطرق العرض مبدين اهتمامهم بالمعروضات واللوحات وما تحمله من رسائل سياسية ومعلومات.

وقام وزير الخارجية محمد سيالة بجولة في الركن الذي أقيم بمشاركة عدد من الجهات بينها شركة اويل ليبيا، شركة الأستثمارات الأفريقية ( الايكو )، جهاز الهجرة غير الشرعية، مصرف الساحل والصحراء، صندوق ليبيا للمساعدات و التنمية، الامانة العامة لتجمع الساحل والصحراء، محفظة ليبيا أفريقيا، قناة ليبيا الوطنية الحكومية، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.

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