السوق الموازية: استقرار أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، إذ لم يطرأ تغيير يذكر على أسعارها في بداية تعاملات اليوم السبت مقابل أسعارها نهاية الأسبوع أول من أمس الخميس.

فقد افتتحت العملة الأميركية تعاملات الأسبوع في السوق الموازية اليوم عند 4.355 دينار للدولار الواحد، وهو السفر نفسه الذي جرى تسجيله نهاية الأسبوع.

كذلك استقر سعر صرف كل من العملتين الأوروبية والبريطانية، إذ سجل اليورو عند 4.90 دينار، والاسترليني 5.42 دينار. الأمر نفسه حدث بالنسبة للعملتين التركية والتونسية، فقد حافظت الليرة التركية على مستوى نهاية الأسبوع، عندما أقفلت عند 0.815 دينار، وأيضا الدينار التونسي الذي توقف عند 1.40 دينار ليبي.

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