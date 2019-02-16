وفد من داخلية الوفاق يزور مديرية أمن بنغازي

قام رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق رفقة عدد من الضباط بزيارة لمدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوفد قام بزيارة لمديرية أمن بنغازي وقسم المرور والتراخيص بالمدينة, ومصنعي ملابس الشرطة واللوحات المعدنية التابعان لمديرية أمن بنغازي.

وعقد على هامش الزيارة اجتماع بمقر مصنع ملابس الشرطة بمدينة بنغازي جرى خلاله مناقشة التعاون بين الصندوق والمصنع التابع لمديرية أمن بنغازي, بحضور مدير المصنع وعدد من الضباط والعاملين به, والوقوف على سير العمل داخل المصنع.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الزيارة تهدف لتوحيد الجهود الأمنية على كامل التراب الليبي, وتوحيد عمل المؤسسات الأمنية داخل البلاد.

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