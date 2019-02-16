شركة الكهرباء: تدمير محطة كهرباء باب بن غشير.. والسبب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تدمير محطة كهرباء “سينما الجمهورية” وانقطاع الكهرباء عن أغلب أحياء باب بن غشير.

وأكدت الشركة عبر مكتبها الإعلامي قيام أحد المواطنين بتحطيم مبنى سينما الجمهورية (سابقاً) في منطقة باب بن غشير، مبينة أنه تساقط بالكامل على محطة كهرباء سينما الجمهورية التي تغذي عدد من المساكن والعمارات في منطقة باب بن غشير وأدى ذلك إلى تدمير المحطة بالكامل وانقطاع الكهرباء عن أغلب أحياء باب بن غشير مما اضطر الفنيين بالشركة العامة للكهرباء إلى تغيير مصادر التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للأحياء المتضررة بالتيار الكهرباء باستثناء العمارات المجاورة للمحطة .

ودعت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية للتحقيق في هذا الأمر ومعاقبة مرتكبيه الذين تسببوا في انقطاع الكهرباء عن المواطنين بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة.

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