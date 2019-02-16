قزيط يدعو المجلس الرئاسي والدولة والنواب إلى الاعتذار عن نتائج القرار رقم 7 المتعلق ببني وليد

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والنواب ، إلى الاعتذار لأهالي بني وليد عن القراررقم 7 لسنة 2012 الذي يقضي بالهجوم على بني وليد، بالإضافة إلى جبر الضرر للأهالي الذين فقدوا أبنائهم أو ممتلكاتهم، نتيجة هذا القرار المجحف.

وبين قزيط أن ثورة فبراير كانت ثورة كبيرة بأخطاء كبيرة، انحرفت بمسار الثورة مبكراً، لافتاً إلى أن هذه الأخطاء تتمحور بنقطتين، النقطة الأولى المتعلقة بالقرار رقم 7، عاده خطأً مفصلياً رافق تنفيذه، استخدام رموز وشعارات تاريخية لايقاظ النعرات.

وأردف قزيط في تصريح صحفي، أن الخطأ الأخر، يكمن في قانون العزل السياسي الذي حمل في طياته نزعة ثأرية واستئصالية، داعياً السلطات الحاكمة، إلى إبطال مفاعيله كافة.

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