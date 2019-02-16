تزويج 46 شابا من أموال الزكاة ببني وليد

استكملت اللجنة الاستشارية الفرعية في صندوق الزكاة بني وليد دراسة كافة ملفات المتقدمين للحصول على إعانة على الزواج.

وأشار بيان للصندوق إلى الموافقة على ملف 46 شابا من أصل 97 تقدموا بملفاتهم بعد عقد عدة اجتماعات خلال الشهر الماضي للاطلاع والتشاور واتخاد القرارات بشأن كافة الملفات المقدمة وفقا للشروط واللوائح القانونية والشرعية لضوابط صرف أموال الزكاة.

وأكد البيان بأن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا لجلّ الشباب الذين تمت الموافقة على طلباتهم في مسرح كلية التربية لبحث الترتيبات اللازمة ليوم الزفاف الجماعي الذي سيتم الإعلان عن توقيته ومكانه في وقت لاحق.

يشار إلى أن جزءاً من أموال صناديق الزكاة يذهب لمساعدة الشباب الراغبين بالزواج ممن لا يملكون ما يمكنهم من القيام بهذا الأمر دون مساعدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية