لافروف وسلامة يبحثان تطورات الشأن الليبي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مسائل تفعيل الحوار الليبي الشامل بين جميع الأطراف.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، أن “الاجتماع تضمن بحث طرق تفعيل الحوار الليبي الشامل، والتأكيد على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية وزعماء القبائل، والمناطق، بهدف تشكيل وبلورة نظام حكومي موحد يقود إلى انتخابات شاملة”.

وشدد الطرفان على أهمية تعزيز الجهود الدولية في ليبيا، لرعاية الحوار الداخلي الليبي.

وذكر بيان الوزارة، أن اللقاء جاء على هامش الدورة الـ55 لمؤتمر ميونخ للأمن.

المصدر: تاس

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