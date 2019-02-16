الحكومة المؤقتة تبارك الذكرى الثامنة لثورة فبراير بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة

باركت الحكومة الليبية المؤقتة للشعب الليبي، الذكرى الثامنة لثورة الـ17 من فبراير، التي كانت مطلباً شعبياً ملحاً.

وأوضحت الحكومة في بيان، أن الذكرى الثامنة تعود بالتزامن الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة، ضد العصابات الإرهابية، على اختلاف انتماءاتهم، ومسمياتهم، وتطيح بكل المخططات الماكرة لاحتلال الوطن، وتمزيق كيانه، وتغيير جغرافيته وديمغرافيته.

وبينت الحكومة وفقاً لبيانها، بأن هذه الذكرى تحل أيضاً، بالتزامن مع نجاحات الحكومة المؤقتة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبينة بأنها تحشد جهودها، لتوحيد الصف، وجمع شمل الليبيين، وجسر هوة الخلافات، وتقديم خدماتها ورعايتها لأبناء الوطن كافة في كل ربوع ليبيا.

وختمت الحكومة بيانها، بدعوة كافة الليبيين إلى نبذ الخلافات بالحوار، والانتباه للمخططات الخبيثة الرامية إلى زرع الفتن بين أبناء الشعب، وتأجيج الصراعات الحزبية والجهوية والمصلحية.

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