الداخلية تحث على روح التعاون لتأمين احتفالات فبراير

حث

مشرف عام الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الذكرى الثامنة لثورة الـ17 من فبراير

العميد رمضان برباش السبت، على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد في تأمين

الاحتفالات.

وأكد

برباش وفق ما نقلته وزارة الداخلية أنه لا بد من العمل معا؛ لإنجاح مستهدفات هذه

الخطة ولضمان قيام الاحتفالات في جو يسوده الأمن والأمان وفق صفحة وزارة الداخلية

الرسمية.

وكانت

وزارة الداخلية أعلنت في 13 من فبراير الحالي تأمين كافة المرافق الحيوية؛ للحفاظ

على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية بالعاصمة، وإغلاق الطرق التي تؤدي إلى ميدان

الشهداء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية