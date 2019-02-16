سلامة يُجري جولة نقاشات دبلوماسية أوروبية وأفريقية

بدا مؤتمر ميونيخ فرصة لنقاش الملف الليبي، فإلى جانب اللقاءات التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ظهر كذلك المبعوث الأممي غسان سلامة في نشاط محموم للقاء مجموعة من الدبلوماسيين.

وجمع المبعوث الأممي لقاء عربي وحيد مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، ليناقش معه تطورات الأوضاع في ليبيا والعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وإفريقيّاً، ناقش سلامة الدعم الأفريقي للعملية السياسية مع مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي.

أما أوروبيا فقد جمع لقاءٌ رئيس البعثة الأممية مع ممثلة الشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، مثمنا دعمها لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وحضر الملتقى الوطني في لقاء سلامة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ليتفقا على ضرورة وجود تمثيل شامل لجميع الليبيين في الملتقى وما يليه من استحقاقات.

حضور قوي للملف الليبي، في وقت تعطلت فيه مساعي البعثة من أجل عقد الملتقى الوطني في يناير، لتبقى الإجابات حول إمكانية عقده قريبا محل انتظار.

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