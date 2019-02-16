التعاون الاقتصادي والأمني على طاولة اجتماع السراج ورئيس الوزراء الجورجي

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع رئيس وزراء جمهورية جورجيا ماموكا باختادز، سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن اليوم، تم خلاله مناقشة، التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، خاصة في مشاريع البنية التحتية.

وتطرق الجانبان أيضاً، إلى قضية مواطني جورجيا الموقوفين في ليبيا، حيث دعا السراج حكومة جورجيا، إلى إرسال وفد إلى ليبيا، لمتابعة تفاصيل القضية مع النائب العام.

من جهته، أبدى رئيس وزراء جمهورية جورجيا ، استعداد بلاده لتقديم المساعدة في المجالات التي تحددها حكومة الوفاق.

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