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استمرار جهود توحيد الأجهزة الأمنية

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية في وزارة داخلية الوفاق مدينة بنغازي برفقة عدد من الضباط.

وقام رئيس اللجنة والوفد المرافق له بزيارة مديرية أمن بنغازي وقسم المرور والتراخيص ومصنعي ملابس الشرطة واللوحات المعدنية التابعان للمديرية.

وتم خلال الزيارة عقد اجتماع في مقر مصنع ملابس الشرطة بحضور مديره وعدد من الضباط والعاملين فيه للوقوف على سير العمل وبحث سبل التعاون بين الصندوق والمصنع.

هذا وأتت الزيارة في إطار جهود توحيد عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية في البلاد.

يشار إلى أن وزارتي الداخلية بحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة أطلقتا في وقت سابق مبادرة لتوحيد هذه الأجهزة والمؤسسات بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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