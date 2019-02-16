استمرار جهود توحيد الأجهزة الأمنية

زار رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية في وزارة داخلية الوفاق مدينة بنغازي برفقة عدد من الضباط.

وقام رئيس اللجنة والوفد المرافق له بزيارة مديرية أمن بنغازي وقسم المرور والتراخيص ومصنعي ملابس الشرطة واللوحات المعدنية التابعان للمديرية.

وتم خلال الزيارة عقد اجتماع في مقر مصنع ملابس الشرطة بحضور مديره وعدد من الضباط والعاملين فيه للوقوف على سير العمل وبحث سبل التعاون بين الصندوق والمصنع.

هذا وأتت الزيارة في إطار جهود توحيد عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية في البلاد.

يشار إلى أن وزارتي الداخلية بحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة أطلقتا في وقت سابق مبادرة لتوحيد هذه الأجهزة والمؤسسات بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

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