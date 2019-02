المتوسط:

عقد صباح اليوم السبت، بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، برئاسة العميد رمضان برباش، مشرف عام الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات بالذكرى الثامن لثورة السابع عشر من فبراير.

وخلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه عدد من مندوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في هذه الخطة، تمَّ التطرق إلى سبل التعاون وإنجاح سير عمل الخطة الأمنية، وحث الجميع على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لإنجاح مستهدفات هذه الخطة ولضمان قيام هذه الاحتفالات في جو يسوده الأمن والأمان.

The post اجتماع أمني موسع بطرابلس لتأمين الاحتفالات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية