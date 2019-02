اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء الجمعة بمدينة ميونخ الألمانية بالمفوض بسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان، وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والملفين الأمني والاقتصادي إضافة لقضية الهجرة غير الشرعية.

وبحسب منشور لإدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق أشاد هان بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ونوه بما تحقق من إيجابيات في المسار الاقتصادي من خلال ما اعتمده حكومة الوفاق من إصلاحات، وقال أن الأولوية الآن لم تعد لملف الهجرة بل للوضعين الاقتصادي والأمني في ليبيا.

كما ثمن السراج ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم لحكومة الوفاق الوطني وعبر عن تطلعه إلى علاقة شراكة فاعلة بين ليبيا والإتحاد الأوروبي.

هذا وقدم السراج لمحة عن المستجدات السياسية، والتوتر الحاصل في الجنوب شارحاً موقف المجلس الرئاسي والحكومة الذي كان دائماً حريصاً على إيجاد أرضية مشتركة مع الجميع حتى تتمكن البلاد من العبور بسلام إلى الانتخابات.

من جهة أخرى تناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية وما حدث فيه من تحسن، واتفق هان مع السراج في أن لا يقتصر التعامل مع المشكلة من منظور أمني فقط بل يجب العمل على إيجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة.

The post السراج يُطلع مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي على المستجدات في الجنوب الليبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا