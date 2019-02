بعد اختطاف 14 تونسياً.. الداخلية الليبية تُشكل خلية للازمة وتُعلن حالة الطوارئ

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بياناً بشأن ختطاف 14 مواطن تونسي من قبل مجموعة مسلحة خلال توجههم لعملهم في مصفاة الزاوية.

حيث قالت الوزارة أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين هذه الواقعة، وتحذر من تبعيات هذه الأعمال الخارجة عن القانون والتي تعرض سلامة المدنيين للخطر وتضر بالمصلحة الوطنية لليبيين.

وأكدت وزارة الداخلية على حرصها على سلامة جميع الأجانب في ليبيا موضحةً أنها لن تسمح بإبتزاز دولهم لأغراض شخصية.

هذا وذكرت الوزارة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعب التونسي والشعب الليبي وكذلك حرصها على العلاقات المتينة بين الحكومتين قائلةً بأنها لن تسمح لهذه الأعمال العبثية بأن تؤثر على تلك العلاقات وأنها ستتخذ كافة الوسائل لتدعيمها.

في سياق متصل أصدر وزير الداخلية تعليماته بتشيكل خلية أزمة بقيادة مدراء الأمن في الزاوية الكبرى وإعلان حالة الطوارئ في المديريات المعنية، كما وخولهم بإتخاذ كافة التدابير العاجلة والاتصالات اللازمة لضمان سلامة المخطوفين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وأصدر باشاغا تعليماته لكافة الأجهزة الأمنية والضبطية بالتعاون مع خلية الأزمة وتقديم كافة المعلومات لها وتسخير كل الإمكانيات لتنفيذ هذه المهمة، والتواصل مع الجانب التونسي وإطلاعهم أول بأول على الملابسات و النتائج.

