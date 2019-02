«الكهرباء»: انقطاع التيار عن أغلب أحياء باب بن غشير

المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بـ تدمير محطة كهرباء «سينما الجمهورية» وانقطاع الكهرباء عن أغلب أحياء باب بن غشير.

وأضافت الشركة، أنَّ أحد المواطنين قام بتحطيم مبنى سينما الجمهورية (سابقاً) في منطقة باب بن غشير، موضحة أنه تساقط بالكامل على محطة كهرباء سينما الجمهورية التي تغذي عدد من المساكن والعمارات في منطقة باب بن غشير، وأدى ذلك إلى تدمير المحطة بالكامل وانقطاع الكهرباء عن أغلب أحياء باب بن غشير، ما اضطر الفنيين بالشركة العامة للكهرباء إلى تغيير مصادر التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للأحياء المتضررة بالتيار الكهرباء باستثناء العمارات المجاورة للمحطة.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الأمنية، بضرورة التحقيق في هذا الأمر ومعاقبة مرتكبيه الذين تسببوا في انقطاع الكهرباء عن المواطنين، بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة.

