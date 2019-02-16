موغيريني تؤكد دعمها لموقف حكومة الوفاق من أحداث الجنوب

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، “فيدريكا موغريني” دعمها الكامل لموقف حكومة الوفاق تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة الجنوبية.

وشددت “موغريني” خلال لقاء جمعها، الجمعة، برئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، على ضرورة أن تكون حقول النفط تحت سلطة وإشراف مباشر من حكومة الوفاق وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وجددت “موغريني” دعم الاتحاد الأوروبي لخطة المبعوث الأممي الى ليبيا، غسان سلامة؛ من أجل عقد الملتقى الوطني الجامع وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

من جانبه طالب السراج بإزالة اسم ليبيا من القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن وفدا ماليا واقتصاديا ليبيا سيبحث الموضوع مع المسؤولين الأوربيين في بروكسل؛ لتوضيح مدى امتثال ليبيا لكافة متطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى رفع الحظر عن الطيران الليبي؛ ليواصل رحلاته من وإلى المطارات الأوروبية.

يشار إلى أن قوات حفتر قد أعلنت في 15 يناير عملية عسكرية في الجنوب، وهذا ما قابله رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالرفض، ،مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل؛ جراء الانتهاكات التى ترتكبها قوات حفتر هناك.

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