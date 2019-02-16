مؤشر الحكومة الإلكترونية… أين ليبيا؟

كشف تقرير جديد عن قائمة تشمل ترتيب دول العالم من حيث مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية والذي احتلت فيه الدنمارك المرتبة الأولى عالمياً.

وصدر تقرير الحكومة الإلكترونية من قبل شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ويقيس التقرير 193 دولة عبر ثلاث محاور (مؤشر الخدمات الحكومية على الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري) باستخدام 10 مؤشرات فرعية.

واحتلت ليبيا المرتبة 140 عالمياً، بحيث تم تصنيفها إلى “متوسطة” في مجال التنمية الحكومية الإلكترونية.

وبذلك تكون ليبيا قد تراجعت عن تصنيف التقرير الماضي الذي صدر عام 2016 بعدما حلّت فيه وقتها بالمركز 118 عالمياً، بينما في تقرير 2014 كانت ليبيا بالمركز 121، وعربياً جاءت ليبيا في المركز الـ13.

وجرى تصنيف الدول، بحسب الدراسة إلى 4 مستويات (عالٍ جداً، عالية، ومتوسطة ومنخفضة)، وذلك بناء على محركات رئيسة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، مثل مستوى التقدم في توفير خدمات المعاملات، عبر الإنترنت والاتجاهات في البيانات الحكومية المفتوحة وخدمات الهاتف الجوال، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات العامة المبتكرة.

ويوفر التقرير لصناع القرار أداة لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في الحكومة الإلكترونية وتوجيه سياسات واستراتيجيات الحكومة الإلكترونية.

وفي المرتبة الأولى عالمياً حلت الدنمارك، وجاءت أستراليا في المركز الثاني ثم كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة بالمركز الرابع وخامساً السويد.

وعربياً جاءت الإمارات في المرتبة الأولى و29 عالمياً مع تصنيف في مستوى “عالٍ جداً”، والبحرين في المركز الثاني، بينما الكويت في المركز الثالث، ورابعاً حلت قطر، وخامساً المملكة العربية السعودية.

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