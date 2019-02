سلامة يُجرى سلسلة من اللقاءات مع شخصيات بارزة تحضيراً للملتقى الوطني

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حيث أطلعه على آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا والخطوات التالية من خطة عمل الأمم المتحدة.

هذا واتفقا على ضرورة أن يكون هناك تمثيل شامل لجميع الليبيين في الملتقى الوطني وما يليه من استحقاقات.

من جهة أخرى التقى سلامة بوزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش وناقش معه التطورات الأخيرة في ليبيا ورحب بدعم قرقاش للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

