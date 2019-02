المتوسط:

قام عدد من المثقفين والنشطاء بمدينة غات، بمناقشة مفهوم المصالحة الوطنية من المنظور التشريعي ودور الأعيان والحكماء في دعم برامج المصالحة طوال السنوات الماضية.

وأقيمت هذه الندوة، بمسرح كلية التربية بالمدينة ضمن حملة الصلح خير، إذ افتتح على هامش الندوة معرض لرسومات الفنانين من شباب المدينة عرضت فيه رسومات عن المصالحة الشاملة.

