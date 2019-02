قام وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يضم مدير العمليات للجنة، ونائب المدير الإقليمي للعمليات بإفريقيا، بالإضافة إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، بزيارة عمل لبلدية مصراتة الخميس.

واطلع الوفد خلال الزيارة على سير مشروع الصوبات الزجاجية بطمينة، والخطوات الفنية والتقنية الأخيرة للبدء في مراحل تجهيز، وصيانة، وإعادة تشغيل المشروع.

كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين بلدية مصراتة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتباره الممول للمشروع، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للبلدية.

هذا وشارك الوفد في الزيارة كل من عضو المجلس البلدي مصراتة أبوبكر الهريش، ووكيل ديوان البلدية ورئيس لجنة صيانة وتجهيز مشروع الصوبات الزجاجية، ورئيس الفرع البلدي طمينة، وعدد من مسؤولي الزراعة بالبلدية.

The post توقيع مذكرة تعاون بين بلدية مصراتة واللجنة الدولية للصليب الأحمر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا