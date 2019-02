عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشا اجتماعًا الجمعة، مع الوزير المساعد بوزارة الأمن الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالمجال الأمني، حيث تم التطرق إلى مسألة أمن الحدود ووثائق السفر وكيفية التعامل معها محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال استخدام التقنية الحديثة.

من جهته ثمن الجانب الأمريكي الجهود التي تُبذل من قِبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني من أجل إصلاح وتطوير وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة حتى تواكب التطورات العلمية والتقنية في مجالات التدريب المختلفة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للوزارة.

The post باشاغا يبحث مع الوزير المساعد للأمن الوطني الأمريكي سُبل التعاون في المجالات الأمنية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا