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بريطانيا تعترف بالرئاسي كحكومة تنفيذية شرعية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر القضاء الإنجليزي يوم الخميس الماضي بالعاصمة البريطانية لندن، حكماً أقر فيه إن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني هما الحكومة الشرعية والسلطة التنفيذية في ليبيا.

وقال مصدر من المؤسسة الليبية للاستثمار في أول تعليق لها حول القرار في تصريح خاص لـ218، أن هذا الحكم القضائي لم يكن وليد اللحظة بل جاء ثمرة لجهود مضنية ومتواصلة وجهد مُنسق بُذل على مدى أشهر طويلة.

وأضاف المصدر أن قرار المحكمة جاء أيضاً بدعم فعال ومستمر من جانب المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ومجلس أمناء المؤسسة وبمساهمة نخبة من أفضل المحامين وخبراء القانون الدولي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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