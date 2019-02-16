اجتماع أمني موسع بوزارة الداخلية لمناقشة خطة تأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لـ17 فبراير

عُقِدَ السبت بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اجتماع أمني موسع برئاسة مشرف عام الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير العميد رمضان برباش.

وتم خلال الاجتماع بحث سُبل التعاون وإنجاح سير عمل الخطة الأمنية، وحث الجميع على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لإنجاح مستهدفات هذه الخطة ولضمان قيام هذه الاحتفالات في جو يسوده الأمن والأمان، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للوزارة.

هذا وحضر الاجتماع عدد من مندوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في خطة التأمين.

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