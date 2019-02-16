في ذكرى فبراير.. المؤقتة تدعو المواطنين إلى حل الخلافات بالحوار

قدمت الحكومة الليبية المؤقتة التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثامنة لأحداث 17 فبراير.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها إنها تحقِّقُ “نجاحاتٍ مشهودةً، سياسيَّةً واقتصاديَّةً واجتماعيَّةً، وتجني ثمارَ جهودِها المتواصلَةِ لتوحيدِ الصَّفِّ، وجمعِ شملِ اللِّيبيِّينَ، وجَسْرِ هُوَّةِ الخِلافاتِ، وتقديمِ خَدَمَاتهِا ورعايِتِها لأبناءِ الوطنِ كافَّةً في كلِّ ربوعِ ليبياِ”.

وبينت الحكومة أن القوات المسلحة “تسقطُ بضرباتِها السَّديدَةِ الموجِعَةِ، كُلَّ بؤرَ الإرهاب وعصاباتِ الإحرام” ودعت الحكومة “كلَّ اللِّيبيِّينِ للاجتماعِ حولَ الوطنِ، وحلِّ كلِّ الخلافاتِ بالحوارِ، والانتباهِ للمخطَّطاتِ الخبيثَةِ الرَّاميةِ إلى زرعِ الفتنِ بينَ أبناءِ الشعبِ، وتأجيجِ الصِّراعَاتِ الحزبيَّةِ والجهويَّةِ والمصلحيَّة” داعية الليبيين إلى “الحفاظِ على ثرواتِ البلادِ ومقدَّرِاتِهَا، لتحقيقِ الأمنِ والسَّلامِ الوطنيِّين وأن يضعوا نصبَ أعينِهِم مصلحَةَ الوطنِ ومواطنيهِ”.

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