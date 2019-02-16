المتوسط:

زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يضم مدير العمليات للجنة، ونائب المدير الإقليمي للعمليات بإفريقيا، بالإضافة إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، بلدية مصراتة.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على سير مشروع الصوبات الزجاجية بطمينة، والخطوات الفنية والتقنية الأخيرة للبدء في مراحل تجهيز، وصيانة، وإعادة تشغيل المشروع، حيثُ تم الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين بلدية مصراتة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتباره الممول للمشروع، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للبلدية.

وشارك الوفد في الزيارة كل من عضو المجلس البلدي مصراتة أبوبكر الهريش، ووكيل ديوان البلدية ورئيس لجنة صيانة وتجهيز مشروع الصوبات الزجاجية، ورئيس الفرع البلدي طمينة، وعدد من مسؤولي الزراعة بالبلدية.

The post بلدية مصراتة توقع مذكرة تعاون مع «الصليب الأحمر» appeared first on صحيفة المتوسط.

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