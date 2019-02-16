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مطالب بإزالة ليبيا من قائمة الأوروبية السوداء

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بإزالة اسم ليبيا من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي الخاصة بتصنيف الدول عالية المخاطر فيما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدرجت فيها ليبيا الأربعاء الماضي إلى جانب عدد من الدول.

وجاءت مُطالبة السراج خلال لقاء جمعه مع موغريني على هامش مؤتمر ميونخ، وتمت خلاله مُناقشة ملفات اقتصادية عدّة.

وفي ذات السياق، طالب السراج المسؤولين الأوروبيين خلال اجتماعات مُنفصلة برفع الحظر عن الطيران الليبي كما دعا دول الاتحاد إلى التنسيق مباشرة مع حكومة الوفاق لتعزيز التعاون المشترك..

وتعكس إجراءات الاتحاد الأوروبي الحالة السيئة لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد وفشل الرئاسي في وضع حد لها فالنظرة العالمية إلى ليبيا ما زالت ترصد خللا نتج عنه اتخاذ الدول الأوروبية إجراءات لحماية نفسها من تداعيات يتوقع أن تشكل خطرا عليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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