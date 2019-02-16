مطالب بإزالة ليبيا من قائمة الأوروبية السوداء

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بإزالة اسم ليبيا من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي الخاصة بتصنيف الدول عالية المخاطر فيما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدرجت فيها ليبيا الأربعاء الماضي إلى جانب عدد من الدول.

وجاءت مُطالبة السراج خلال لقاء جمعه مع موغريني على هامش مؤتمر ميونخ، وتمت خلاله مُناقشة ملفات اقتصادية عدّة.

وفي ذات السياق، طالب السراج المسؤولين الأوروبيين خلال اجتماعات مُنفصلة برفع الحظر عن الطيران الليبي كما دعا دول الاتحاد إلى التنسيق مباشرة مع حكومة الوفاق لتعزيز التعاون المشترك..

وتعكس إجراءات الاتحاد الأوروبي الحالة السيئة لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد وفشل الرئاسي في وضع حد لها فالنظرة العالمية إلى ليبيا ما زالت ترصد خللا نتج عنه اتخاذ الدول الأوروبية إجراءات لحماية نفسها من تداعيات يتوقع أن تشكل خطرا عليها.

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