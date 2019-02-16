إكتشف 6 معلومات عن الشهيد هشام الشوشان

1-هو الشهيد هشام منصور بوعجيلة الشوشان مواليد 22-02-1983 بالعجيلات ، غرب ليبيا.

2-أحد أفراد الجيش الليبي تم قتله والتنكيل بجثته في 16 فبراير 2011 في مدينة البيضاء ليكون أول اسم يفتتح قائمة شهداء أحداث فبراير.

3-جرى تناقل قصته في القنوات الأجنبية على إنه مرتزق من خارج ليبيا وتم تعذيبه وقتله وتعليقه من رجله والتمثيل بجثته في مدينة البيضاء.

4- كان الشوشان يحاول التحدث ولكنهم كانوا يلطمونه ويهينونه وينعتونه بالمرتزق.

5-نقلت قناة الجزيرة القطرية قصته على إنه مرتزق ، وأذاعت مشاهد القبض عليه وتعذيبه وتعمدت عدم إظهار الصوت حتى لا يفهم المشاهدون أنه ليبي الأصل والهوية والإنتماء ، وقد كان يصرخ « أنا أخوكم ليبي مثلكم ، والله ليبي ، ومش مرتزق »

6- في أكتوبر 2015 قدم الشاعر الشعبي رمضان البريكي إعتذارا للشهيد الشوشان من خلال قصيدة جاء فيها:

ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻳﺎ ” ﺷﻮﺷﺎﻥ ” ﻓﻲ ﻣﺎ ﺩﺭﻧﺎ

ﻛﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻢ ﻛﺴﺮﻧﺎ

ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺮﻳﻨﺎ

ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻋﻼﻡ ﺯﺍﺋﻒ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻴﻨﺎ ،

ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻘﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻛﺒﻮﺭﻳﻨﺎ،

ﻣﻜﺎﻟﻴﺐ ﺻﺎﺭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﺻﺎﺭﻟﻨﺎ،

ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺟﺮﻯ ﺑﻴﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ

. ﻗﻠﺐ ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻭﻟﻠﻤﻬﻠﻜﺔ ﻭﺻﻠﻨﺎ .

ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻳﺎ ﺷﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭﻧﺎ ﺳﻴﺔ،

ﺩﺭﻧﺎﻙ ﻣﺮﺗﺰق ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،

ﻭﺍﻧﺖ ﻋﺠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺿﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ

ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﻛﺎﺳﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻇﻬﺮﻧﺎ

ﻗﺎﻟﻮ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺔ

ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺗﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭدّرنا

ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻭﺍﻧﺖ ﻣﻴﺖ،

ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻣﻦ ﺟﺪﻙ ﻭ ﺑﻮﻙ ﻭ ﺧﻴﻚ،

ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺣﺎﺗﺮﺓ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﻳﺮﺣﻢ ﺑﻴﻚ

ﺗﻘﻮﻟﻠﻬﺎ ﺃﺗﺒﻄﻞ ﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎ ﻳﺎﺳﺮﻧﺎ،

ﺇﻟﻠﻲ ﺣﻲ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻳﺒﻴﺖ

ﺍﻣﻜﺘﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢ ﺍﺣﺼﻠﻨﺎ .

ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻳﺎ ” ﺷﻮﺷﺎﻥ ” ﻓﻲ ﻣﺎ ﺩﺭﻧﺎ

ﻛﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺠﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﻢ ﻛﺴﺮﻧﺎ

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