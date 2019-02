وكيل «صحة المؤقتة» يُناقش العراقيل التي تُواجه طبرق الطبي

المتوسط:

عقد بمركز طبرق الطبي، اجتماعًا، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة والمكلف بتسيير مهامها الدكتور سعد عقوب، والدكتور فرج عبد الله الجالي مدير عام المركز، ورئيس الفريق الأجنبي لجراحة قلب الأطفال الدكتور نوفيك، واستشاري أمراض قلب الأطفال الدكتورة نعيمة.

وتطرق الاجتماع، إلى سير إجراء عمليات قلب الأطفال بالمركز؛ و حلحلة كل العراقيل التي تواجه سير العمل ومتابعة توطين العلاج بالداخل.

يذكر أن وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، هيَّ الراعي لإجراء عمليات قلب مفتوح بمركز طبرق الطبي.

