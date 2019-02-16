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المؤقتة تبارك للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ8 لثورة فبراير

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت الحكومة المؤقتة بيانا بشأن الذكرى الـ8 لثورة الـ17 من فبراير التي أتت ضد الظلم والقهر والتجويع والامتهان الذي طال الشعب الليبي.

وأشار البيان إلى التضحيات المتواصلة التي قدمها الشعب الليبي خلال الأعوام الـ8 التي أعقبت الثورة لمواجهة الجماعات المؤدلجة التي تحاول سرقة الثورة وتغيير مسارها سعيا للوصول إلى أهدافها الملتوية وغاياتها الدنيئة.

وتطرق البيان إلى النجاحات التي تحققها الحكومة المؤقتة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في المنطقة الجنوبية وهو ما يحتم توحد جميع الليبيين خلف الوطن ودعمه.

ودعا البيان الشعب الليبي لحل الخلافات بالحوار والانتباه للمخططات الخبيثة الرامية إلى زرع الفتن وتأجيج الصراعات الحزبية والجهوية والمصلحية مع أهمية الحفاظ على ثروات البلاد ومقدراتها لتحقيق الأمن والسلام ومصلحة ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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