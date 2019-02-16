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تحرّك أُممي بشأن التونسيين المُختطفين في الزاوية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مُراسل 218 في الزاوية بأن وفداً من بعثة الأُمم المُتحدة إلى ليبيا قد وصل اليوم إلى المدينة وعقد اجتماعاً مُغلقاً مع مجلسها البلدي.

وأشار المُراسل إلى أن الاجتماع الذي عُقد بمقر دار الزاوية للكتاب كان بخصوص قضية العُمال التونسيين الذين اختطفوا قبل يوم في المدينة.

وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير قد صرّح لـ218 أن 14 عاملا تونسياً تعرّضوا للاختطاف من قبل مجموعة مُسلحة في الزاوية.

وأشار عبد الكبير خلال تصريحاته إلى أن المجموعة المُسلحة اعترضت طريق العُمال التونسيين عندما كانوا في طريقهم إلى عملهم بمصفاة نفط في المدينة على خلفية إيقاف شخص ليبي في تونس متهم بقضية رأي عام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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