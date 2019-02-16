سلامة: الخلاف حول كيفية التعامل مع الحركات الإسلامية يؤثر على ليبيا إلى حد كبير

ليبيا – كشف المبعوث الاممي غسان سلامة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أن هناك خلاف حقيقي داخل العالم الإسلامي حول كيفية التعامل مع الحركات الإسلامية وهو أمر تتأثر به ليبيا إلى حد كبير.
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صحيفة المرصد الليبية
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